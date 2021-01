Stand: 06.01.2021 13:09 Uhr Varel: Feuer zerstört Kaminholzlager

In der Nacht zu Mittwoch ist in Varel im Landkreis Friesland ein Kaminholzlager abgebrannt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der 24 Quadratmeter große Schuppen sei durch die Flammen komplett zerstört worden, so ein Sprecher der Polizei. Das nebenstehende Wohnhaus sei unbeschadet geblieben. Zwei Anwohner kamen jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Sie hatten Rauch eingeatmet.

VIDEO: Varel: Holzlager geht in Flammen auf (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.01.2021 | 13:30 Uhr