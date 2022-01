Stand: 27.01.2022 11:48 Uhr Varel: Brücke über A29 wird abgerissen - Staus erwartet

Autofahrer müssen sich an den kommenden beiden Wochenenden auf Behinderungen rund um Varel (Landkreis Friesland) einstellen. Die Brücke der Bundesstraße 437 über die Autobahn wird abgerissen. Deshalb werden die A29 und die Bundesstraße von Freitagabend, 18 Uhr, bis Montagfrüh, 5 Uhr, vollgesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Abriss der Brücke bei Varel über die A 29 kann nur bei einer Vollsperrung erfolgen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. An diesem Wochenende wird damit begonnen, die Brücke zu zerschneiden, der eigentliche Abbruch erfolgt dann am zweiten Wochenende vom 4. bis zum 7. Februar. Autofahrer sollten sich wegen der kommenden Zeugnisferien auf Staus und längere Wartezeiten einstellen oder den Bereich weiträumig umfahren.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.01.2022 | 13:30 Uhr