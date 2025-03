Stand: 03.03.2025 12:29 Uhr Vandalismus am Kiessee: 200.000 Euro Schaden

Auf dem Gelände eines Kieswerks in der Gemeinde Thedinghausen (Landkreis Verden) haben Unbekannte hohen Schaden verursacht. Die Täter seien zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag auf das Gelände im Ortsteil Werder eingedrungen und hätten die Vertäuung einer Klappschulte durchtrennt, teilte die Polizei mit. Das kleine, kastenförmige Transportschiff trieb danach auf dem See umher und prallte dabei offenbar gegen einen Saugbagger, der ebenfalls beschädigt wurde. Ein Mitarbeiter des Kieswerks habe das Transportschiff entdeckt, das kieloben in der Mitte des Baggersees schwamm, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf rund 200.000 Euro. Außerdem sei das Kieswerk wegen der Tat nicht mehr arbeitsfähig, so ein Sprecher. Er bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04202) 99 60 zu melden.

