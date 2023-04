Stand: 19.04.2023 11:45 Uhr Vandalismus: Unbekannte zerstören 17 Bushaltestellen

Unbekannte haben in Oldenburg und in Wahnbek (Landkreis Ammerland) 17 Wartehäuschen zerstört und zerschlagene Glasscheiben hinterlassen. Laut Polizei ist noch unklar, ob eine Gruppe oder ein Einzeltäter die Bushaltestellen zerstört hat. Wahrscheinlich sei, dass die Taten zusammenhängen. Bisher steht fest, dass die Scheiben der Bushaltestellen nicht einfach im Vorbeigehen zerstört worden sind. Es handele sich um sechs bis sieben Millimeter dickes Sicherheitsglas, so die Sprecherin des Verkehrsunternehmens VWG. Das zerspringe nicht so einfach. Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung. Die Bus-Wartehäuschen sollen so schnell wie möglich wieder hergerichtet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.04.2023 | 13:30 Uhr