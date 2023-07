Stand: 10.07.2023 08:30 Uhr Vandalismus: Unbekannte werfen Eier und Tomaten auf Häuser

In Oldenburg haben Unbekannte im Stadtteil Alexandersfeld randaliert. In der Nacht zu Sonntag warfen sie laut Polizei Eier und Tomaten auf Hauseingänge, zerstörten Scheiben, rissen Lampen ab, traten Blumenkübel um und beschmierten Hauswände. Die Taten sollen zwischen 0 und 1 Uhr nachts passiert sein. Sechs Häuser wurden beschädigt. In diesen Fällen wurden Strafanzeigen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0441) 790-4115 zu melden.

