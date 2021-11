VW informiert über Transformation im Emder Werk Stand: 09.11.2021 07:03 Uhr Emden ist der erste VW-Standort in Niedersachsen, der komplett auf den Bau von Elektroautos umgestellt wird. Über den Transformationsprozess will heute der Produktionsvorstand informieren.

Anstelle des Passats soll im VW-Werk Emden ab 2022 unter anderem der ID.4 entstehen, ein mehr als zwei Tonnen schwerer SUV. Das Werk wird dazu in Richtung Ems noch einmal erweitert. Insgesamt kommen den Plänen zufolge sechs neue Hallen und Logistikgebäude dazu, die größte Halle soll 45.000 Quadratmeter groß werden. Eine Milliarde Euro sind für den Ausbau vorgesehen.

Videos 4 Min VW krempelt Emder Standort für Produktion von E-Autos um Eine Milliarde Euro soll der Bau sechs neuer Hallen und Logistikgebäude kosten. Und auch für die Belegschaft ändert sich viel. (19.06.2021) 4 Min

Weniger Mitarbeitende für E-Auto-Produktion

Um Elektroautos zu bauen, braucht es allerdings weniger Mitarbeitende. Experten schätzen, dass in der Transformationsphase die Stellen eines Drittels der Beschäftigten im Bereich Fahrzeugbau des VW-Konzerns wegfallen könnten. Im Emder Werk arbeiten rund 10.000 Menschen. Dass Arbeitsplätze verloren gehen, davon geht auch der Betriebsrat aus, allerdings nicht in diesem Ausmaß. An anderer Stelle würden aber auch neue Mitarbeitende gebraucht, sagte der Emder Betriebsratschef Manfred Wulff.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.11.2021 | 07:00 Uhr