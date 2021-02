VW in Emden: Chipmangel behoben, Kurzarbeit beendet

Die Kurzarbeit für 8.500 Beschäftigte bei VW in Ostfriesland ist beendet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Seit dem Morgen laufen die Bänder im Werk Emden wieder. Grund für die Kurzarbeit war, dass Elektronik-Chips für den Einbau in die Pkw fehlten. Vom Betriebsrat hieß es, es sei gelungen, die Teile aus anderen europäischen Werken zu besorgen. Der weltweite Engpass bei diesen Bauteilen trifft auch Daimler. Das Werk Bremen fährt heute die Produktion herunter - die meisten der 12.500 Mitarbeiter gehen in Kurzarbeit.

