Stand: 07.12.2023 13:41 Uhr VW Emden will länger als geplant Verbrenner-Autos bauen

Im VW Werk Emden sollen länger als geplant Verbrenner-Autos vom Band rollen. Das bestätigt eine Werkssprecherin aus Emden. Die regionalen Zeitungen hatten zuerst darüber berichtet. Demnach soll der Arteon Shooting Brake noch bis Ende kommenden Jahres in Emden gefertigt werden. Der Hintergrund ist, dass der Absatz der VW-Elektromodelle schwächelt. Mit der Entscheidung sichert das Werk seine Belegschaft ab. In erster Linie könnten dadurch hunderte Zeitarbeiter länger in Emden bleiben, erklärt der Emder Betriebsratschef Manfred Wulff. In einer Stellungnahme der Werksleitung heißt es, man wolle mit der Entscheidung den Standort Emden in der aktuellen Situation strategisch stärken und weiter auslasten. Wie es nach 2023 weitergeht, vor allem auch mit den Leiharbeitern, ist noch unklar.

