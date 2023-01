Stand: 27.01.2023 12:25 Uhr Urteil zu Klage der "taz": EWE muss Spenden offenlegen

Der Energieversorger EWE aus Oldenburg muss Auskunft über seine Spenden- und Sponsoringpraxis seit 2014 geben. Das hat das Landgericht Oldenburg eigenen Angaben zufolge entschieden. Geklagt hatte ein Redakteur der Tageszeitung "taz", der Auskunft verlangt, diese aber nicht bekommen hatte. Das Gericht sieht EWE trotz ihrer zivilrechtlichen Rechtsform einer Aktiengesellschaft als Behörde im Sinne des Niedersächsischen Pressegesetzes an. Damit sei das Unternehmen auskunftspflichtig. Die "taz" sieht in dem Urteil die Auskunftsrechte von Journalistinnen und Journalisten gestärkt, wie die Zeitung mitteilte. In den vergangenen Jahren machte der Oldenburger Energieversorger Schlagzeilen unter anderem wegen hoher Zahlungen an eine Agentur und einer Spende über 253.000 Euro an die Klitschko-Stiftung in der Ukraine.

