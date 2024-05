Stand: 31.05.2024 06:54 Uhr Urteil in Bremen: 24-Jähriger soll Schwester getötet haben

Vor dem Landgericht Bremen könnte am Freitag ein Urteil gegen einen 24-jährigen Mann wegen Mordes verkündet werden. Er soll im vergangenen Dezember in Bremen seine Schwester mit einem Küchenmesser erstochen haben. Laut Staatsanwaltschaft beging der 24-jährige Somalier die Tat, um vermeintlich die Ehre wiederherzustellen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war er mit der Lebensführung der 23-Jährigen nicht einverstanden. Die Tat hat der Angeklagte während des Prozesses bereits gestanden. Allerdings will er seine Schwester nicht aus verletztem Ehrgefühl umgebracht haben. Er sei während der Tat berauscht gewesen.

Weitere Informationen Schwester getötet? 24-Jähriger schweigt im Mordprozess Der Mann soll seine 23-jährige Schwester wegen ihres "westlichen Lebensstils" in Bremen erstochen haben, so die Anklage. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.05.2024 | 07:30 Uhr