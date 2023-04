Stand: 19.04.2023 07:06 Uhr Urteil im Prozess um Geiselnahme in Oyten erwartet

Im Prozess um die Geiselnahme eines 36-jährigen Mannes aus Oyten (Landkreis Verden) im Dezember 2018 wollen die Richter am Landgericht Verden heute ihr Urteil verkünden. Angeklagt sind zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen. Sie sollen ihr Opfer frühmorgens vor dessen Wohnhaus in Oyten überfallen haben. Dabei sollen sie den 36-jährigen Mann geschlagen haben. Mit einem Stoffbeutel über dem Kopf brachten sie ihn zu einem angemieteten Ferienhaus in der Samtgemeinde Thedinghausen (Landkreis Verden), so die Anklage. Dort wartete der 66-jährige Onkel des Entführten. Der glaubte, sein Neffe habe Geld und Gold im Wert von einer halben Million Euro von seiner Mutter gestohlen. Laut Staatsanwalt quälten die Männer ihr Opfer, ließen es aber schließlich nach drei Stunden frei.

