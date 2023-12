Stand: 20.12.2023 19:57 Uhr Urteil: Lange Haftstrafen wegen Kokain-Schmuggels

Im Prozess um einen Kokainschmuggel auf dem Gelände des Containerhafens in Bremerhaven hat das Landgericht Bremen am Mittwoch vier Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Männer, die zwischen 22 und 35 Jahre alt sind, sollen zwischen sechs Jahre und zwei Monate bis hin zu acht Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Damit folgten die Richter fast vollständig den Anträgen der Staatsanwaltschaft, wie der Gerichtssprecher mitteilte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die vier Angeklagten aus dem hessischen Bad Hersfeld vier andere Männer beauftragt hatten, rund 37 Kilogramm Kokain aus einem Kühlcontainer zu holen. Das Gericht verurteilte die Angeklagten unter anderem wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln. Die Tat ereignete sich Anfang April. Der Schmuggel fiel auf, weil ein Mitarbeiter eines Containerumschlagunternehmens die Tat beobachtet hatte und die Polizei rief. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

