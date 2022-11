Stand: 15.11.2022 12:59 Uhr Ursache geklärt: Heizlüfter löst Brand in Twistringen aus

In Twistringen (Landkreis Diepholz) hat am Montagnachmittag ein Heizlüfter einen Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Die Feuerwehr konnte den Brand im Obergeschoss schnell löschen. Einsatzkräfte retteten zwei Personen und eine Katze. Sie konnten mit Fluchthauben aus dem Gebäude gebracht werden. Laut Polizei ist unklar, ob ein technischer Defekt oder eine falsche Bedienung des Heizlüfters die Ursache für den Brand gewesen ist. Ob die Wohnung noch bewohnbar ist, müsse ebenso noch geklärt werden. Bei dem Feuer ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro entstanden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.11.2022 | 12:30 Uhr