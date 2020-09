Stand: 03.09.2020 12:45 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Uroma getötet: Zwölf Jahre Haft für 21-Jährigen

Wegen der brutalen Tötung seiner 88 Jahre alten Urgroßmutter muss ein 21 Jahre alter Mann lange ins Gefängnis. Das Landgericht Oldenburg verurteilte ihn am Donnerstag zu einer zwölfjährigen Haftstrafe. Das Gericht ordnete die Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Einrichtung sowie den Vorbehalt einer möglichen Sicherungsverwahrung an.

Seniorin in ihrer Wohnung getötet

Nach Auffassung des Gerichts tötete der damals 20-Jährige die arg- und wehrlose Seniorin im Februar dieses Jahres in ihrer Wohnung in Oldenburg. Ein Grund für die Tat waren offenbar finanzielle Probleme. Der Richter sprach von einem "völlig sinnlosen Tatgeschehen und völlig sinnlosen Tod eines Menschen". Der 21-Jährige bat um Entschuldigung. Er wisse aber, dass die Tat nicht zu entschuldigen sei. Er hatte beim Prozess-Auftakt ein umfassendes Geständnis abgelegt.

