Urnen vertauscht: Bestatter zu Bewährungsstrafe verurteilt Stand: 14.10.2020 14:30 Uhr Wegen Störung der Totenruhe ist ein ehemaliger Bestatter aus Achim bei Bremen in einem Prozess vor dem Amtsgericht Verden verwarnt worden.

Außerdem verhängte das Gericht gegen den 57-Jährigen eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das berichtete NDR 1 Niedersachsen. Der Mann gab zu, in acht Fällen Urnen mit der Asche Verstorbener vertauscht und in falschen Gräbern beigesetzt zu haben. Entlastend wirkte sich vor Gericht die schwere Depression aus, unter der der Angeklagte seit Jahren leidet.

Mildes Urteil dank Reue

Die Krankheit sei keine Entschuldigung für die Taten, erkläre sie aber, sagte die Richterin. Zum Strafmaß - auf Störung der Totenruhe steht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe - sagte sie, der Angeklagte sei geständig, habe deutlich Reue gezeigt und sei strafrechtlich unbescholten. Er habe sich in einer psychischen Druck- und Notsituation befunden.

Weitere Informationen Bestatter soll Urnen vertauscht haben - Prozess steht an Der Mann muss sich vor dem Amtsgericht Achim verantworten. Ihm werden Störung der Totenruhe und Betrug vorgeworfen. (09.10.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.10.2020 | 14:00 Uhr