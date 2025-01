Stand: 18.01.2025 16:30 Uhr Urlauber stehlen Kater auf Norderney - und wollen ihn behalten

Nachdem Urlauber im Dezember auf der Insel Norderney einen vermeintlich streunenden Kater mit nach Hause nach Nordrhein-Westfalen genommen haben, hoffen die Besitzer auf eine baldige Rückkehr. "Die Übergabe soll am Sonntag um 12 Uhr in Leer stattfinden", sagte Catharina Majert, die mit ihrem Mann Gunnar auf die Rückkehr hofft. Bei dem Tier handelt es sich um eine sogenannte Bombay-Katze, die neun Jahre alt ist und gern frei herumläuft. Der Kater hört auf den Namen "Aramis". Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hielten die Touristen den Kater offenbar für einen Streuner. Beim Tierarzt wurde dann allerdings ein implantierter Chip ausgelesen: Dabei stellte sich heraus, dass der Kater einem Mann auf Norderney gehört. Die Familie in Nordrhein-Westfalen allerdings wollte ihr lebendes Urlaubs-Andenken nicht herausgeben - sie habe Bedingungen für die Rückgabe gestellt, so eine Polizeisprecherin. Die eigentlichen Besitzer stellten daraufhin Anzeige. "Sie haben angeboten, sie abzukaufen. Aber wir haben zurückgeschrieben, dass wir kein Familienmitglied verkaufen", sagte Catharina Majert.

