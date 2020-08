Stand: 12.08.2020 16:26 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Urlauber erleben Parkplatz-Posse an Baltrum-Fähre

Wer in diesem Jahr Urlaub auf Baltrum (Landkreis Aurich) machen will, braucht ihn spätestens nach dem Weg zur Fähre. Denn wer nicht direkt einen freien Parkplatz am Hafen findet, muss hinter dem Deich parken - und mit Gepäck rund eineinhalb Kilometer zu Fuß laufen. Der Shuttle-Service wurde eingestellt. Die beiden Parkplätze haben inzwischen unterschiedliche Betreiber und der eine will nicht, dass der andere seine Flächen zum Be- und Entladen nutzt, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

Konkurrenten Baltrum-Linie und Frisia sind Pächter

Im vergangenen Jahr waren die Parkplätze noch in einer Hand. Doch dann wurden die Flächen neu ausgeschrieben. Die Plätze nahe am Anleger betreibt die Reederei Baltrum-Linie, die auch die Gäste per Schiff auf die Insel bringt. Die abgelegeneren Stellflächen wurden vom Konkurrenten Frisia gepachtet. Die Baltrum-Linie will nicht, dass Frisia für den Shuttle-Service ihre Flächen nutzt. Baltrum-Linie-Geschäftsführerin Christina Ulrichs sagt, sie habe Frisia einen Teil der Hafenfläche zur Pacht angeboten. Doch die Reederei aus Norden habe abgelehnt.

Insel-Bürgermeister hofft auf Schlichtung durch Kreis

Baltrums Bürgermeister Harm Olchers kritisiert die verfahrene Situation. Sie gehe vor allem zulasten der Urlauber und Tagesgäste. Das schade dem Ruf der Insel. Er hofft nun, dass der Landkreis Aurich vermittelt. Der hatte zuvor schon bei einem Streit wegen des Hafenumbaus erfolgreich geschlichtet.

