Stand: 04.01.2021 07:38 Uhr Uplengen: Mann bei Verpuffung von Spiritus schwer verletzt

Bei einem Unglück in Uplengen (Landkreis Leer) hat ein Mann schwere Verbrennungen erlitten. Nach Angaben der Feuerwehr hatte er am Sonntagabend versucht, einen Kaminofen in seiner Wohnung mithilfe von Spiritus anzuheizen. Durch den Brandbeschleuniger soll es dann zu einer Stichflamme und einer Verpuffung gekommen sein. Der Mann verbrannte sich im Gesicht und am Oberkörper. Er wurde in eine Spezialklinik nach Groningen geflogen.

