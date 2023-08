Stand: 11.08.2023 11:30 Uhr Uplengen: Hausbewohnerin bei Verpuffung schwer verletzt

In Uplengen (Landkreis Leer) ist am Freitagmorgen ein Einfamilienhaus durch eine Verpuffung schwer beschädigt worden. Eine Bewohnerin des Hauses befand sich im Heizungsraum, als es dort zu der Verpuffung kam. Die Außenwände des Anbaus wurden nach außen gedrückt und Deckenteile fielen herunter. Die Frau erlitt Brandwunden und weitere schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Ehemann hielt sich in einem anderen Teil des Hauses auf und blieb unverletzt. Die Ursache für den Vorfall steht noch nicht fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.08.2023 | 13:30 Uhr