Stand: 25.12.2022 13:56 Uhr Uplengen: Auto überschlägt sich, Fahrer nur leicht verletzt

Glück im Unglück hatte ein 31-Jähriger bei einem Unfall in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag in Uplengen (Landkreis Leer). Der Mann aus Nürnberg war gegen 0:30 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße 18 in Richtung Remels unterwegs. In einer Kurve kam er von der Straße ab. Das Auto fuhr über eine Schutzplanke, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Obwohl das Auto stark beschädigt wurde, kam der Fahrer mit nur leichten Verletzungen davon. "Wir haben Erfahrungen von anderen Verkehrsunfällen, die glimpflicher aussahen, wo die Personen aber eingeklemmt waren oder schwerer verletzt wurden", sagte Gemeindebrandmeister Arne Saathoff an der Unfallstelle. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war und deshalb von der Fahrbahn abkam.

VIDEO: "Weihnachtswunder": leicht verletzt nach schwerem Unfall (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.12.2022 | 13:00 Uhr