Stand: 20.07.2022 18:04 Uhr Upgant-Schott: Mann stirbt nach Unfall auf Bundesstraße 72

Bei einem Verkehrsunfall in Brookmerland (Landkreis Aurich) ist am Mittwoch ein Mensch gestorben. Aus bisher ungeklärter Ursache war das Auto des Unfallopfers auf der Bundesstraße 72 bei Upgant-Schott um 14.45 Uhr mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Laut Feuerwehr war der Zusammenstoß so heftig, dass die Autos 70 Meter voneinander entfernt zum Liegen gekommen waren. Der Mann und seine Beifahrerin wurden eingeklemmt. Als die Feuerwehr die beiden Verunglückten befreiten, war nur noch der Tod des Fahrers festzustellen. Die Frau kam schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Der Fahrer des anderen Wagens konnte sein Auto selbständig verlassen. Er verletzte sich leicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.07.2022 | 06:30 Uhr