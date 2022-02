Unwetter erwartet: An der Küste ziehen Sturmböen auf Stand: 05.02.2022 11:03 Uhr Das Wochenende kann in Teilen von Niedersachsen stürmisch werden. An der Küste können Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometer pro Stunde auftreten.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonnabend mit. Auch Gewitter und Glätte sind den Meteorologen zufolge an diesem Wochenende zu erwarten. Am Abend verdichten sich demnach an der See die Wolken und Regen zieht auf. Der Wind verstärkt sich. An der Nordsee ist am Abend mit Sturm zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal sieben Grad.

Im Oberharz könnte es am Sonntag schneien

In der Nacht zum Sonntag ist es bedeckt. Vom Westen her kommt der Vorhersage zufolge Regen auf. Im Oberharz kann es schneien bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt. Sonst liegen die Temperaturen bei drei bis fünf Grad. Es kann weiterhin zu Sturmböen kommen. Am Sonntag soll der teils kräftige Regen anhalten. Nahe der Nordsee und der Elbe sind auch Graupelschauer oder einzelne kurze Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei maximal acht Grad, im Harz bei etwa vier Grad.

