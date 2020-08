Stand: 11.08.2020 07:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unwetter: Windböe kippt Lastwagen um

Ein Gewittersturm hat am Montag in Rotenburg (Wümme) für umgeknickte Bäume und Verkehrsunfälle gesorgt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein Baum sei auf ein Auto gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte habe es aber nicht gegeben. Für Schäden sorgte das Unwetter auch im Landkreis Wesermarsch. In Sürwürden kippte ein Lastwagen um, der von einer Windböe erfasst worden war. Lkw und Anhänger waren unbeladen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte sich über das Fahrerfenster aus dem Lastwagen befreien.

