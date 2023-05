Stand: 09.05.2023 20:08 Uhr Unwetter-Warnung für Nordwesten Niedersachsens aufgehoben

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung vor unwetterartigem Starkregen im Nordwesten Niedersachsens am Dienstagabend wieder aufgehoben. In einem Streifen von Ostfriesland bis ins Emsland sei bis etwa 21 Uhr heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmeter binnen einer Stunde möglich, hieß es zunächst. Gegen 19.30 Uhr wurde die Warnung wieder aufgehoben. Die Meteorologen erwarteten am Dienstagabend in dem Gebiet westlich der Weser länger anhaltenden Starkregen.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.05.2023 | 19:00 Uhr