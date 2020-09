Stand: 16.09.2020 21:28 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unimedizin Oldenburg: 102 Millionen fehlen

Die Universitätsmedizin in Oldenburg soll vom Land Niedersachsen 40 Millionen Euro für ein neues Forschungsgebäude erhalten - die Hochschule hat die Ankündigung von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) nüchtern aufgenommen. "Am ursprünglichen Bedarf von rund 142 Millionen Euro für ein neues Lehr- und Forschungsgebäude ändert dies aber nichts", teilte ein Sprecher der European Medical School am Mittwoch mit. Der Neubau könne zwar in Abschnitten erstellt werden, teilte die Universität mit, "geplant werden muss er jedoch in Gänze". Und für diese Planung fehlten 102 Millionen Euro. Weil es an Forschungsfläche fehle, könne die Uni beispielsweise keine Planungssicherheit für Lehrstühle bieten. Um die ärztliche Versorgung im Nordwesten sicherzustellen, brauche es in Oldenburg eine starke Universitätsmedizin, sagte der Sprecher.

