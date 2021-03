Stand: 11.03.2021 15:31 Uhr Uni Oldenburg sorgt sich um türkische Partner-Universität

Studierende und Lehrende werden an der Boğaziçi-Universität in Istanbul massiv eingeschüchtert, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme des Senats der Uni Oldenburg. In einem Klima der Angst würden freie Meinungen und kritische Stimmen unterdrückt. Damit sei die akademische Freiheit an der Partneruniversität in Istanbul erheblich gefährdet. An der Oldenburger Partner-Universität protestieren seit zwei Monaten Studierende und Akademiker gegen den neuen Direktor. Sie kritisieren seine Nähe zu Präsident Erdogan, der den neuen Direktor eingesetzt hatte.

