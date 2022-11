Stand: 08.11.2022 09:16 Uhr Uni Oldenburg lädt zur Public Climate School

Seit dieser Woche läuft an der Uni Oldenburg die Public Climate School. Bis Freitag stellen Wissenschaftler, Professoren und Dozenten der Uni ihre aktuellen Forschungsergebnisse zum Thema Klima- und Umweltschutz vor, und zwar kostenlos. Am Dienstag geht es um die Frage, was wir für den Klimaschutz tun können, statt in Angst zu erstarren. Dazu will der Leiter der Psychologischen Beratungsstelle der Uni Oldenburg Rede und Antwort stehen. In den kommenden Tagen soll es bei der Public Climate School dann noch um Erneuerbare Energien, Wasser- und Küstenschutz und Landwirtschaft gehen, vorgetragen von Professoren und Professorinnen der Uni Oldenburg und der Jade Hochschule. Zum siebten Mal veranstalten die Students for Future in Oldenburg die Public Climate School mit Vorträgen zum Thema Klimawandel und Umweltschutz.

