Uni Oldenburg bekommt weitere Professorin für Niederdeutsch

Stand: 06.10.2020 14:24 Uhr

Doreen Brandt tritt am 16. Oktober offiziell ihren Dienst als Juniorprofessorin an. Damit wird Niederdeutsche Literaturwissenschaft zur eigenständigen Teildisziplin an der Uni Oldenburg.