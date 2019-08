Stand: 29.08.2019 18:30 Uhr

Ungewöhnliche WG: Pelikan zieht bei Storch ein

Ein Pelikan hat sich in einem Storchennest in Cuxhaven eingenistet. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, war der imposante Vogel zuerst von Landwirten im Stadtteil Lüdingworth auf Grünland entdeckt worden. Dort sind derzeit besonders viele Mäuse unterwegs - und die stehen beim Pelikan wie bei den Störchen ganz oben auf dem Speiseplan, wie es bei NDR 1 Niedersachsen weiter heißt. Und dann ist der Pelikan offenbar eines Abends dem Storch nach Hause ins Nest gefolgt. Dort wurden beide einträchtig nebeneinander gesichtet. Pelikane kommen fast überall auf der Welt vor, in Europa aber vor allem im tiefen Süden. Was dieses Exemplar in den hohen Norden verschlagen hat, ist unbekannt. Es scheint ihm jedoch gut zu gefallen - und die Gastfreundschaft der hiesigen Störche kommt ihm sicherlich ebenfalls entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder | 29.08.2019 | 16:00 Uhr