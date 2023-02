Stand: 28.02.2023 21:05 Uhr Unfall mit vier Fahrzeugen auf A28: 30-Jährige leicht verletzt

Bei einem Unfall auf der A28 in der Gemeinde Hatten (Landkreis Oldenburg) ist eine 30-jährige Frau am Dienstag leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge fuhren hintereinander vier Fahrzeuge aufeinander auf. Der Unfall ereignete sich in einem Abschnitt, auf dem es wegen einer Baustelle zu Verkehrsbehinderungen kam. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro. Die A28 in Richtung Oldenburg war während der Bergungsarbeiten gesperrt.

VIDEO: Verkehrsunfall auf der A28 zwischen Hatten und Oldenburg (1 Min)

