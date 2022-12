Stand: 16.12.2022 18:34 Uhr Unfall mit fünf verletzten Menschen auf der A27 bei Bremerhaven

Auf der Autobahn 27 ist es am Freitag bei Bremerhaven zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Wie die Feuerwehr Bremerhaven mitteilte, kollidierten die Autos zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Debstedt. Dabei wurden fünf Menschen verletzt. Sie wurden nach Angaben der Rettungskräfte in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die A27 musste während der Rettungsarbeiten zeitweilig in Richtung Süden voll gesperrt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.12.2022 | 06:30 Uhr