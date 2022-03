Stand: 22.03.2022 21:11 Uhr Unfall mit fünf Verletzten auf A26-Autobahnauffahrt

Am Dienstagnachmittag sind im Landkreis Stade fünf Menschen bei einem Autounfall verletzt worden. Eine 22-jährige BMW-Fahrerin hatte beim Abbiegen auf die A26 offenbar einen ihr entgegenkommenden Wagen übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. In dem BMW wurde die Fahrerin leicht verletzt. In dem anderen Wagen erlitten der Fahrer und zwei Insassinnen im Alter von 35 und zwölf Jahren leichte Verletzungen. Ein neunjähriger Junge wurde schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 30.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.03.2022 | 19:00 Uhr