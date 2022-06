Stand: 02.06.2022 10:25 Uhr Unfall mit fünf Autos in Wardenburg: Zwei Menschen verletzt

In Wardenburg im Landkreis Oldenburg sind am frühen Mittwochabend fünf Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen schwer verletzt. Ein 43-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei nach links abbiegen. Mehrere dahinter stehende Pkw wollten das wartende Auto überholen, der vorderste musste allerdings den Überholvorgang abbrechen. Der Fahrer dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr mit voller Wucht auf das Auto auf. Das Auto des 35-Jährigen wurde nach vorne gegen ein weiteres Auto geschleudert - und landete in einem Graben. Das abbiegende Fahrzeug wurde ebenfalls weggeschleudert und prallte gegen ein fünftes Auto. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 35.000 Euro.

