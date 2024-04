Stand: 16.04.2024 10:11 Uhr Unfall mit fünf Autos in Bremerhaven: Drei Menschen verletzt

Bei einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Bremerhaven sind am Dienstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Auslöser für den Unfall war laut Polizei ein Fahrfehler eines 60-Jährigen beim Spurwechsel. Der Mann war auf der insgesamt vierspurigen Hauptverkehrsstraße stadtauswärts unterwegs, als er von der rechten auf die linke Spur wechseln wollte. Dabei habe er ein nachfolgendes Auto übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Der 60-jährige wollte noch ausweichen, dabei sei sein Wagen ins Schlingern gekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit einem anderen Fahrzeug. Durch diesen Zusammenstoß kam es zu Folgeunfällen. Insgesamt wurden drei Menschen leicht verletzt. Der 60-jährige Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus gebracht.

