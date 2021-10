Unfall mit drei Toten bei Jever: B210 weiterhin gesperrt Stand: 29.10.2021 07:39 Uhr

Eine Umleitung ist eingerichtet. An dem schweren Zusammenstoß am Donnerstagnachmittag waren zwei Laster und ein Auto beteiligt, wie ein Polizeisprecher in Wilhelmshaven sagte. Drei Insassen der Lkw im Alter von 18, 48 und 52 Jahren starben. Der Pkw-Fahrer und ein 18 Jahre alter Beifahrer in dem Laster wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Ortsumgehung der Kleinstadt.

Autofahrer überholt unerlaubt

Laut Polizei fuhr der Autofahrer mit seinem Pkw auf die Bundesstraße B210 und versuchte dann verbotenerweise einen Lkw zu überholen. "Während des Überholvorgangs stieß er seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw samt Anhänger zusammen", so die Beamten. Dabei sei der Reifen des Lasters beschädigt worden, sodass er in den Gegenverkehr geriet und mit dem vom Pkw zuvor überholen Laster frontal zusammenprallte. Der Polizeisprecher sprach von einem "schrecklichen Bild" an der Unfallstelle. Auch ein Müllwagen und ein Silotransporter seien teils umgekippt.

