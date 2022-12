Stand: 16.12.2022 19:34 Uhr Unfall mit drei Schwerverletzten - Fahrer ohne Führerschein

Ein 28-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat am Freitag einen schweren Unfall am Bremer Kreuz verursacht. Bei dem Unfall wurden er selbst und zwei weitere Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 28-Jährige mit einem Wagen von der Autobahn 27 in Richtung A1 fahren. Dabei prallte er gegen das Auto eines 73 Jahre alten Fahrers. Der Mann und die Beifahrerin kamen ebenso wie der Unfallverursacher ins Krankenhaus. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der 28-Jährige vor dem Zusammenstoß an einem weiteren leichten Unfall beteiligt.

