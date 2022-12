Stand: 13.12.2022 14:36 Uhr Unfall mit Spätfolgen in Lilienthal: Radfahrer stirbt

Eine Woche nach dem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Worphauser Landstraße (L 153) in Lilienthal (Landkreis Osterholz) ist ein 83 Jahre alter Fahrradfahrer gestorben. Am 30. November war der Mann auf dem Radweg der L 153 in Richtung Worpswede unterwegs. Als er die Fahrbahn überqueren wollte, übersah er laut Polizei offenbar das Auto eines 71-Jährigen, der hinter ihm in die gleiche Richtung fuhr. Der Radfahrer stieß mit dem Pkw zusammen und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei erst heute mitteilte, erlag der Mann dort in der vergangenen Woche seinen Verletzungen.

