Stand: 19.05.2025 13:43 Uhr Unfall mit Rettungswagen: Besatzung verletzt im Krankenhaus

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) sind am Montagmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei übersah ein 72-jähriger Autofahrer den mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Rettungswagen beim Abbiegen von der Bundesstraße B212 auf ein Grundstück. Die Fahrerin des Rettungsteams fuhr auf den abbremsenden PKW auf. Sowohl die zweiköpfige Besatzung des Rettungswagens als auch der Autofahrer kamen in umliegende Krankenhäuser, der Patient blieb unverletzt. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

