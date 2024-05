Stand: 10.05.2024 12:42 Uhr Unfall mit Pedelec: 54-Jährige Radlerin in Berne schwer verletzt

Zwei Radfahrerinnen sind am Donnerstagmittag in Berne (Landkreis Wesermarsch) zusammengestoßen. Eine von ihnen wurde dabei schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit. Demnach fuhr eine 54-jährige Frau aus Großenkneten im Landkreis Oldenburg mit einem Pedelec durch den Ort. Sie stieß aus Unachtsamkeit mit einer neben ihr fahrenden 54-Jährigen aus Solingen in NRW zusammen. Die Frau aus Großenkneten stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

