Unfall in Wiefelstede: Auto fährt durch Wohnzimmerfenster Stand: 05.10.2023 11:09 Uhr In Wiefelstede (Landkreis Ammerland) ist am Donnerstag ein Autofahrer mit seinem Wagen in die Fensterfront eines Hauses gefahren. Ein Bewohner, der im Wohnzimmer schlief, wurde leicht verletzt.

Der Familienvater hatte auf dem Sofa gelegen, als das Auto am frühen Morgen über den Vorgarten fuhr, die Fensterfront durchschlug und das Sofa umwarf. Der Mann wurde von mehreren Trümmerteilen getroffen. Auch der 59 Jahre alte Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die anderen Hausbewohner erlitten einen Schock.

Wohnzimmer gleicht einem Trümmerfeld

Nach bisherigem Stand kam der Fahrer gegen 6 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße ab, fuhr geradeaus auf das Grundstück und in die Fensterfront. "Die Hälfte des Autos steht im Wohnzimmer", sagte ein Polizeisprecher. Das Wohnzimmer gleiche einem Trümmerfeld. Es sei ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Alkohol oder Drogen haben laut Polizei bei dem Unfall keine Rolle gespielt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Zunächst war berichtet worden, dass es sich bei dem Verletzten um den Hausbesitzer handelt. Das Haus ist jedoch eine Gemeinschaftsunterkunft und gehört nach aktuellen Erkenntnissen der Gemeinde. Die Polizei hat ihre Angaben entsprechend korrigiert.

Weitere Informationen 24-Jährige fährt mit Auto gegen Hausecke Die Fahrerin wurde bei dem Unfall in Celle schwer verletzt. Sie war laut Polizei beim Abbiegen von der Straße abgekommen. (28.08.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.10.2023 | 12:00 Uhr