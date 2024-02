Stand: 12.02.2024 07:47 Uhr Unfall in Nordenham: Pkw kollidiert mit Lkw - Autofahrer stirbt

Im Landkreis Wesermarsch hat sich in der Nacht zu Montag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach Polizeiangaben kam ein Autofahrer um 2:20 Uhr auf der B212 in Nordenham mit seinem Pkw von der Straße ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Beide Fahrzeuge kamen abseits der Fahrbahn im Blexer Tief zum Stehen. Der Autofahrer starb noch am Unfallort. Der 25-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge werden derzeit geborgen. Daher ist die B212 Rahdener Straße zwischen Schweewarden und Phiesewarden bis etwa 8 Uhr gesperrt.

