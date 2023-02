Stand: 25.02.2023 12:37 Uhr Unfall in Leer: Vier Verletzte, darunter ein kleines Kind

In Leer sind am Freitagnachmittag vier Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine 37-jährige Autofahrerin beim Abbiegen den entgegenkommenden Wagen eines 24-Jährigen übersehen. Die beiden Autos stießen frontal zusammen. Die 37-Jährige wurde schwer verletzt, ebenso wie eine 26 Jahre alte Mitfahrerin in dem anderen Wagen. Dessen 24-jähriger Fahrer und ein zweijähriger Junge, der ebenfalls mit im Auto saß, erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden laut Polizei in Krankenhäuser gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.02.2023 | 11:00 Uhr