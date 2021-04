Stand: 09.04.2021 06:58 Uhr Unfall in Lastrup: 56-Jähriger ums Leben gekommen

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) ist am Donnerstagnachmittag ein 56-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer im Alter von 34 und 26 Jahren erlitten laut Polizei schwere Verletzungen. Den Angaben zufolge hatte der 34-Jährige an einer Kreuzung das Fahrzeug des vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen übersehen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 0,29 Promille. Die Straße blieb für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.04.2021 | 06:30 Uhr