Stand: 31.08.2023 10:34 Uhr Unfall in Emden: Schüler stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

In Emden ist am Donnerstagmorgen ein Schüler bei einem Unfall mit einem Lkw ums Leben gekommen. Zuvor sei der Jugendliche auf dem Radweg mit einem entgegenkommenden Radfahrer leicht kollidiert, so eine Polizeisprecherin. Der Jugendliche stürzte nach dem Zusammenstoß auf die Straße. Dort erfasste ihn der Lastwagen. Dabei sei der Schüler tödlich verletzt worden, so die Sprecherin. Polizei, Rettungsdienst und Seelsorger sind vor Ort. Die B210 in Emden wurde in beide Richtungen voll gesperrt. Weitere Einzelheiten sind derzeit noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 31.08.2023 | 13:30 Uhr