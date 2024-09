Stand: 04.09.2024 11:30 Uhr Unfall in Delmenhorst: Motorradfahrer verletzt, Hund tot

Bei einer Kollision mit einem Motorrad ist in Delmenhorst am Sonntagabend ein Hund gestorben. Laut Polizei war eine 40-jährige Frau mit dem Tier plötzlich auf die Fahrbahn getreten. Ein 25-jähriger Motorradfahrer habe noch zu bremsen versucht, sei dann aber mit dem Hund zusammengestoßen und gestürzt, so die Polizei. Der Mann wurde leicht verletzt und zunächst von einer Ersthelferin versorgt. Als der Besitzer des Hundes kam und sehr emotional reagierte, habe die Frau die Unfallstelle mit dem Motorradfahrer verlassen, so die Polizei. Der 25-Jährige wurde anschließend in der Nähe von Rettungskräften weiter behandelt.

