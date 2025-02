Stand: 12.02.2025 15:51 Uhr Unfall in Delmenhorst: Elfjährige auf Schulweg schwer verletzt

Bei einem Unfall in Delmenhorst ist ein elfjähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule schwer verletzt worden. Nach Informationen der Polizei war das Kind am Mittwochmorgen mit dem Fahrrad unterwegs, als es von einem Auto beim Abbiegen erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß habe das Mädchen eine Kopfverletzungen erlitten. Es wurde mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht. Dort werde die Elfjährige stationär behandelt, so die Polizei.

