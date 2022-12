Stand: 13.12.2022 10:07 Uhr Unfall in Cloppenburg: Farbeimer färbt Auto rosa

Eine unfreiwillige Dusche in Rosa erlebte am Montag eine 22-jährige Autofahrerin in Essen (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg. Wie die Polizei berichtete, transportierte sie auf dem Rücksitz einen Eimer mit Wandfarbe. Womöglich aus Unachtsamkeit stieß ihr Wagen mit dem Fahrzeug eines Paketdienstes zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Farbeimer nach vorn, zerplatzte und färbte Mittelkonsole und Fahrerin rosa ein. Die 22-Jährige musste leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden. Der 26-jährige Transporter-Fahrer blieb unverletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.12.2022 | 09:30 Uhr