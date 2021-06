Stand: 12.06.2021 14:45 Uhr Unfall in Butjadingen: 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Im Landkreis Wesermarsch hat ein 24-jähriger bei einem Autounfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der Polizei zufolge war der Mann in Butjadingen mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei sei der Wagen zunächst gegen einen Baum und dann gegen ein Weidetor geprallt und schließlich in einem Graben zum Stehen gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Fahrer aus dem Auto geschleudert worden. Der 24-Jährige sei mutmaßlich alkoholisiert gewesen, so die Polizei weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2021 | 13:00 Uhr