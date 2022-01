Stand: 29.01.2022 12:51 Uhr Unfall im Gegenverkehr: Drei Schwerverletzte in Lohne

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem entgegenkommenden Wagen sind nahe Lohne im Landkreis Vechta drei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 27-jähriger Autofahrer in der Nacht zu Sonnabend aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern. Dabei sei er in den Gegenverkehr geraten und sein Fahrzeug mit einem anderen Pkw zusammengestoßen, in dem eine 31-jährige Fahrerin und ein 27-jähriger Beifahrer saßen. Dann prallte der Wagen des 27-Jährigen gegen einen Baum. Alle drei Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.01.2022 | 13:00 Uhr