Stand: 29.07.2023 10:11 Uhr Unfall bei Starkregen in Löningen - zwei Verletzte

In Löningen im Landkreis Cloppenburg ist ein Transporter bei Starkregen in den Gegenverkehr geprallt. Der 50 Jahre alte Fahrer habe am Freitagnachmittag auf dem Linderner Damm überholt und dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen, wie die Polizei mitteilte. Der Transporterfahrer versuchte demnach noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Dabei sei der ebenfalls 50 Jahre alte Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer des Transporters habe leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei schätzt den Schaden auf 17.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.07.2023 | 12:00 Uhr